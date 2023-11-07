Премьер Румынии: если РФ победит Украину, то у ЕС появятся копии Путина

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил беспокойство по поводу серьезных для Европы последствий в случае поражения Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«...прецедент, который создаст победа России. Можете ли вы представить, сколько подобных Путину политиков мы получим среди европейских популистов?» – заявил политик.

Также он подчеркнул необходимость поддержки Украины, невзирая на политические издержки. Чолаку отметил, что Румыния продолжит оказывать поддержку Украине, даже если у европейских союзников появятся симптомы усталости от конфликта.