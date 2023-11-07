FT: зависимость от российского ядерного топлива угрожает нацбезопасности США

Зависимость США от российского ядерного топлива является угрозой для национальной безопасности. Об этом заявила глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Она отметила необходимость избавления от этой зависимости и указала на доминирование России на рынке обогащения урана. Для стимулирования увеличения мощностей по переработке урана американскими компаниями администрацией Байдена было запрошено у Конгресса 2,16 млрд долларов. Хафф также отметил важность введения ограничений на поставки российской ядерной продукции и услуг.