ПВО РФ уничтожила и перехватила 17 дронов ВСУ над Чёрным морем и Крымом

Российские войска ПВО провели успешное отражение атаки 17 украинских беспилотных летательных аппаратов на Крым, в результате чего 9 из них было уничтожено, а 8 – перехвачено. Об этом пишет РИА Новости.

Осколки сбитых дронов упали на жилые дома в Андреевке и Орловке, в результате чего пострадал один человек. Однако, несмотря на это, серьезного ущерба домам нанесено не было.

Украинские Вооруженные силы продолжают предпринимать попытки атаковать Крым с помощью дронов, однако большинство из них уничтожается системами ПВО РФ.