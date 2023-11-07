Прямой эфир

ПВО РФ уничтожила и перехватила 17 дронов ВСУ над Чёрным морем и Крымом

07 ноября 2023 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российские войска ПВО провели успешное отражение атаки 17 украинских беспилотных летательных аппаратов на Крым, в результате чего 9 из них было уничтожено, а 8 – перехвачено. Об этом пишет РИА Новости.

Осколки сбитых дронов упали на жилые дома в Андреевке и Орловке, в результате чего пострадал один человек. Однако, несмотря на это, серьезного ущерба домам нанесено не было.

Украинские Вооруженные силы продолжают предпринимать попытки атаковать Крым с помощью дронов, однако большинство из них уничтожается системами ПВО РФ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
МИД РФ: Россия окончательно завершила выход из ДОВСЕ
07 ноября 2023 08:06

МИД РФ: Россия окончательно завершила выход из ДОВСЕ

МВД Украины: помощник Залужного погиб от взрыва гранаты, которую он показывал сыну
07 ноября 2023 07:59

МВД Украины: помощник Залужного погиб от взрыва гранаты, которую он показывал сыну

Трамп отказался приехать к президенту Украины Зеленскому
07 ноября 2023 07:48

Трамп отказался приехать к президенту Украины Зеленскому