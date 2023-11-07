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Захарова прокомментировала заявление Израиля о применении ядерного оружия

07 ноября 2023 08:44
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала опасения в связи с высказыванием министра Израиля Амихая Элияху о возможном применении ядерного оружия в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова поставила вопрос о наличии у Израиля ядерного оружия и обратилась к международным структурам с призывом принять соответствующие меры. Также она отметила, что такие заявления повышают уровень обострения конфликта.

Это происходит после массированной реактивной атаки Израиля из Газы и проникновения боевиков ХАМАС на юг Израиля, в ходе которого погибли более 1400 человек.

# Международная политика # Мария Захарова

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