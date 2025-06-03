Премьер Польши планирует запросить вотум доверия его правительству

Президентские выборы в Польше спровоцировали политический кризис. Премьер страны Дональд Туск заявил, что намерен попросить парламент провести голосование о доверии его правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава Кабмина планирует это сделать в ближайшие дни, но точной даты не назвал.

Неприятное для себя решение Туск вынужден был принять после победы на выборах кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого. Это означает, что страну возглавит человек из противоположного нынешним властям политического лагеря. Лидер ПиС и бывший премьер-министр Ярослав Качиньский уже заявил, что результаты голосования являются «красной карточкой» для правительства, и призвал премьер-министра уйти в отставку.

Ярослав Качиньский, председатель польской партии «Право и справедливость»:

Это правительство, которое стоит у руля, не сдержало своих обещаний. Но самое главное – у нас очень сильный рост цен. Общество справедливо обеспокоено падением безопасности. Это также вопрос снижения нашей обороноспособности: остановка развития армии и контрактов, которые должны были ее обслуживать. Но главная проблема, которую нам создало нынешнее правительство, – это наступления на нашу свободу слова и планы наступления на наш суверенитет.

В связи с этим Туск решил доказать, что возглавляемый им Кабинет министров готов к этой ситуации. Если премьер получит поддержку, это покажет, что у него все еще есть мандат на управление. Однако, по мнению экспертов, Дональд Туск очень рискует. Правящая коалиция имеет большинство в парламенте, однако там существует внутренний раскол, который, может усилиться в результате победы Навроцкого. Поэтому уверенности в том, что депутаты проголосуют так, как хочется Туску, мягко говоря нет. Вотум доверия польскому правительству грозит перерасти в вотум недоверия и как следствие – громкую отставку премьера и Кабмина.