Премьер Польши отверг требования Володина о возмещении расходов СССР на восстановление республики

Правительство Польши отвергает требования компенсаций России, которые СССР понес на восстановление страны после Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

Он также добавил, что это типичная уловка пропаганды России, и взвалил на РФ ответственность за колоссальные материальные разрушения в Польше. Он также подчеркнул, что Российская Федерация должна возместить Украине и другим государствам большие суммы за проведение специальной военной операции.

В воскресенье, 21 мая, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что Польша отреклась от совместной с Россией истории и поэтому должна вернуть территории, полученные во время Второй мировой войны, и компенсировать затраты, которые Москва потратила на нее.