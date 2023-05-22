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Премьер Польши отверг требования Володина о возмещении расходов СССР на восстановление республики

22 мая 2023 10:28
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Правительство Польши отвергает требования компенсаций России, которые СССР понес на восстановление страны после Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС. 

Он также добавил, что это типичная уловка пропаганды России, и взвалил на РФ ответственность за колоссальные материальные разрушения в Польше. Он также подчеркнул, что Российская Федерация должна возместить Украине и другим государствам большие суммы за проведение специальной военной операции. 

В воскресенье, 21 мая, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что Польша отреклась от совместной с Россией истории и поэтому должна вернуть территории, полученные во время Второй мировой войны, и компенсировать затраты, которые Москва потратила на нее. 

# Международная политика # Матеуш Моравецкий # Вячеслав Володин

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