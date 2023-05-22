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В Маниле произошёл пожар в историческом почтовом отделении. Ущерб – 5 млн долларов

22 мая 2023 09:56
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Новости Филиппин. Пожарные потушили пламя в историческом почтовом отделении в Маниле. Борьба с огнем продолжалась больше семи часов, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Маниле произошёл пожар в историческом почтовом отделении. Ущерб – 5 млн долларов-1

Стоимость ущерба оценили в 5 миллионов долларов. Все письма, посылки и документы, хранившиеся в культовом здании, были уничтожены пламенем. Возгорание началось в полночь. Ему сразу присвоили наивысший уровень сложности. Причины случившегося неизвестны. Предположительно, началось возгорание в подвале, где хранилось много бумажных материалов, а некоторые конструкции были сделаны из дерева. Центральное почтовое отделение Манилы считается национальной исторической достопримечательностью.  

# Пожар # Новости Филиппин # Фотофакт

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