В Маниле произошёл пожар в историческом почтовом отделении. Ущерб – 5 млн долларов

Новости Филиппин. Пожарные потушили пламя в историческом почтовом отделении в Маниле. Борьба с огнем продолжалась больше семи часов, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость ущерба оценили в 5 миллионов долларов. Все письма, посылки и документы, хранившиеся в культовом здании, были уничтожены пламенем. Возгорание началось в полночь. Ему сразу присвоили наивысший уровень сложности. Причины случившегося неизвестны. Предположительно, началось возгорание в подвале, где хранилось много бумажных материалов, а некоторые конструкции были сделаны из дерева. Центральное почтовое отделение Манилы считается национальной исторической достопримечательностью.