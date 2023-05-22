США профинансируют укрепление границы в Латвии

Оборудование для наблюдения уже передано властям прибалтийской республики. Это только часть инвестиций. Всего благотворительность обойдется Вашингтону в 1 миллион 300 тысяч долларов. Как заявил американский посол в Риге, подобные действия в очередной раз подчеркивают возможности Североатлантического альянса.

В последние годы США тесно сотрудничает с Государственной пограничной службой Латвии. В прошлом Штаты поставили в республику портативное и мобильное оборудование на сумму почти 2 миллиона долларов.