Видео, от которого захватывает дух! В Боливии прошли гонки на горных велосипедах

Новости Боливии. Видео, от которого захватывает дух. Это касается прежде всего участников гонки на горных велосипедах, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Боливии. Видео, от которого захватывает дух. Это касается прежде всего участников гонки на горных велосипедах, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она прошла в столице Боливии, самом высоко расположенном административном центре на планете. Город находится на высоте более 3 500 метров над уровнем моря. Как результат, есть все для спорта с высокой степенью риска. Крутые пандусы, ступеньки и тропы, даже подвесной мост и грунтовые трамплины вызвались преодолеть около сотни участников.
Дистанцию в 3 600 метров быстрее всех преодолел местный житель. Франклину Эспаду на это потребовалось 6 минут и 2 секунды.