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Видео, от которого захватывает дух! В Боливии прошли гонки на горных велосипедах

22 мая 2023 09:57
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Новости Боливии. Видео, от которого захватывает дух. Это касается прежде всего участников гонки на горных велосипедах, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Видео, от которого захватывает дух! В Боливии прошли гонки на горных велосипедах-1

Она прошла в столице Боливии, самом высоко расположенном административном центре на планете. Город находится на высоте более 3 500 метров над уровнем моря. Как результат, есть все для спорта с высокой степенью риска. Крутые пандусы, ступеньки и тропы, даже подвесной мост и грунтовые трамплины вызвались преодолеть около сотни участников.  

Видео, от которого захватывает дух! В Боливии прошли гонки на горных велосипедах-4

Дистанцию в 3 600 метров быстрее всех преодолел местный житель. Франклину Эспаду на это потребовалось 6 минут и 2 секунды.  

# Велоспорт # Новости Боливии # Фотофакт

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