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Литва закупит у Франции около 20 самоходных гаубиц

30 декабря 2022 08:11
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Наши западные соседи продолжают наращивать военное присутствие у границ Беларуси и активно укреплять армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Литва решила купить у Франции около 20 самоходных гаубиц.  

Литва закупит у Франции около 20 самоходных гаубиц-1

О заключении сделки заявили главы министерств обороны двух стран. Кроме того, в Париже пообещали в ближайшее время отправить в прибалтийскую республику группу истребителей, а в Эстонию – дополнительные подразделения солдат. Что касается Литвы, то этот контракт стал продолжением политики милитаризации. Вильнюс сейчас закупает рекордные партии техники и вооружения. Только США поставит реактивные системы «Хаймарс» на 500 миллионов долларов, плюс ударные вертолеты и около 400 единиц бронетехники. Весь этот внушительный арсенал, по словам литовских властей, необходим для защиты восточной границы.  

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# Оружие и боеприпасы # Приколы

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