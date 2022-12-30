Литва закупит у Франции около 20 самоходных гаубиц

Наши западные соседи продолжают наращивать военное присутствие у границ Беларуси и активно укреплять армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Литва решила купить у Франции около 20 самоходных гаубиц.

О заключении сделки заявили главы министерств обороны двух стран. Кроме того, в Париже пообещали в ближайшее время отправить в прибалтийскую республику группу истребителей, а в Эстонию – дополнительные подразделения солдат. Что касается Литвы, то этот контракт стал продолжением политики милитаризации. Вильнюс сейчас закупает рекордные партии техники и вооружения. Только США поставит реактивные системы «Хаймарс» на 500 миллионов долларов, плюс ударные вертолеты и около 400 единиц бронетехники. Весь этот внушительный арсенал, по словам литовских властей, необходим для защиты восточной границы.