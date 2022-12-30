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На 83-м году жизни умер Пеле – в Бразилии объявили траур

30 декабря 2022 08:08
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Новости Бразилии. В Бразилии умер легендарный Пеле – общепризнанный король футбола и лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-футболист скончался на 83-м году жизни, в последнее время он страдал онкологическим заболеванием. Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, стал единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира.  

На 83-м году жизни умер Пеле – в Бразилии объявили траур-1

Он входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру – на его счету 1 281 гол. Он помог сделать футбол самым популярным видом спорта в мире.  

Пеле был не только спортсменом, но и общественным деятелем, боровшимся за экологию и улучшение жизни бедняков. У себя на родине он стал национальным героем. В связи с кончиной легендарного футболиста в Бразилии объявили трехдневный траур.  

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# Некролог # Пеле # Эдсон Арантис ду Насименту # Новости Бразилии # Фотофакт

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