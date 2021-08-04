Красный Крест раскритиковал действия Литвы по отношению к мигрантам на границе

Новости Литвы. Действия Литвы в связи с разворотом мигрантов на границе раскритиковал Красный Крест. Глава местного представительства Эгле Самуховайте сказала, что власти страны могли бы адекватнее позаботиться об уже находящихся в стране мигрантах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эгле Самуховайте, представитель Литовского Красного Креста:

Мы понимаем вызовы для государства в деле охраны границ и признаем, что государственным ведомствам, ответственным за охрану границ, особенно важно, насколько это возможно, приостановить поток миграции, и таким образом они стараются добиться, чтобы ситуация не обострялась. Но не менее важно адекватнее позаботиться об уже находящихся здесь людях и их безопасности.