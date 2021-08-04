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Красный Крест раскритиковал действия Литвы по отношению к мигрантам на границе

04 августа 2021 15:03
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Новости Литвы. Действия Литвы в связи с разворотом мигрантов на границе раскритиковал Красный Крест. Глава местного представительства Эгле Самуховайте сказала, что власти страны могли бы адекватнее позаботиться об уже находящихся в стране мигрантах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный Крест раскритиковал действия Литвы по отношению к мигрантам на границе-1

Эгле Самуховайте, представитель Литовского Красного Креста:
Мы понимаем вызовы для государства в деле охраны границ и признаем, что государственным ведомствам, ответственным за охрану границ, особенно важно, насколько это возможно, приостановить поток миграции, и таким образом они стараются добиться, чтобы ситуация не обострялась. Но не менее важно адекватнее позаботиться об уже находящихся здесь людях и их безопасности.

Красный Крест раскритиковал действия Литвы по отношению к мигрантам на границе-4

Глава организации отметила: официальная информация Департамента статистики показывает, что в потоке мигрантов почти четверть – несовершеннолетние, почти треть – женщины. Возникает вопрос и в связи с непропорциональным использованием силы против лиц, желающих обратиться относительно убежища.

# Беженцы # Эгле Самуховайте # Фотофакт

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