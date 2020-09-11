Премьер-министр Венгрии: в случае второй волны пандемии нужна более щадящая для экономики стратегия

Новости Венгрии. В Венгрии в случае второй волны пандемии намерены придерживаться более щадящей для экономики стратегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны.

По его словам, на фоне нового всплеска власти не намерены настаивать на закрытии школ, а будут защищать наиболее уязвимую категорию граждан – пожилых людей.