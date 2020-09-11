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Премьер-министр Венгрии: в случае второй волны пандемии нужна более щадящая для экономики стратегия

11 сентября 2020 14:38
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Новости Венгрии. В Венгрии в случае второй волны пандемии намерены придерживаться более щадящей для экономики стратегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны.

По его словам, на фоне нового всплеска власти не намерены настаивать на закрытии школ, а будут защищать наиболее уязвимую категорию граждан – пожилых людей.

Пандемия и карантинные ограничения нанесли сильный удар по экономике страны. Во втором квартале 2020 года ВВП Венгрии упал на более чем 13,5 %.  

Премьер-министр Венгрии: в случае второй волны пандемии нужна более щадящая для экономики стратегия-1

Число заболевших коронавирусом в мире уже превысило 28 миллионов. Значительный рост числа зараженных наблюдается во Франции, Португалии, Испании, Италии и Греции.   

# Коронавирус # Виктор Орбан # Фотофакт

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