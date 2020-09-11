Прямой эфир

В крупной аварии в Украине столкнулись 4 транспортных средства: погибли 6 человек

11 сентября 2020 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Крупное ДТП в Украине: на трассе Киев – Харьков столкнулись четыре транспортных средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жертвами аварии стали 6 человек, еще около 20 пострадали.  

В крупной аварии в Украине столкнулись 4 транспортных средства: погибли 6 человек-1

В крупной аварии в Украине столкнулись 4 транспортных средства: погибли 6 человек-3

По предварительной информации, водитель фуры врезался в грузовик, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с микроавтобусом и легковым автомобилем.  

В крупной аварии в Украине столкнулись 4 транспортных средства: погибли 6 человек-6

Причины и обстоятельства аварии выясняются.  

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
19 лет после трагедии. Жертв теракта в Нью-Йорке вспоминают во всём мире
11 сентября 2020 11:30

19 лет после трагедии. Жертв теракта в Нью-Йорке вспоминают во всём мире

Чехия заблокировала встречу Вышеградской группы с Тихановской
11 сентября 2020 11:29

Чехия заблокировала встречу Вышеградской группы с Тихановской

В Испании полицейский встал коленом на горло мальчику за неправильно надетую маску
11 сентября 2020 11:26

В Испании полицейский встал коленом на горло мальчику за неправильно надетую маску