В крупной аварии в Украине столкнулись 4 транспортных средства: погибли 6 человек

Новости Украины. Крупное ДТП в Украине: на трассе Киев – Харьков столкнулись четыре транспортных средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами аварии стали 6 человек, еще около 20 пострадали.
Новости Украины. Крупное ДТП в Украине: на трассе Киев – Харьков столкнулись четыре транспортных средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами аварии стали 6 человек, еще около 20 пострадали.
По предварительной информации, водитель фуры врезался в грузовик, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с микроавтобусом и легковым автомобилем.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.