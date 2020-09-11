Чехия заблокировала встречу Вышеградской группы с Тихановской

Премьер-министр Чехии наложил вето на предложение Польши пригласить Светлану Тихановскую на встречу Вышеградской четверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, Польша пригласила Тихановскую на встречу Вышеградской группы, не посоветовавшись с партнерами. Теперь Варшава, получив отказ, пытается найти варианты, чтобы переубедить чешского премьера. К слову, позицию республики поддержали коллеги из Словакии.