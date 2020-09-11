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Чехия заблокировала встречу Вышеградской группы с Тихановской

11 сентября 2020 11:29
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Премьер-министр Чехии наложил вето на предложение Польши пригласить Светлану Тихановскую на встречу Вышеградской четверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чехия заблокировала встречу Вышеградской группы с Тихановской-1

Отметим, Польша пригласила Тихановскую на встречу Вышеградской группы, не посоветовавшись с партнерами. Теперь Варшава, получив отказ, пытается найти варианты, чтобы переубедить чешского премьера. К слову, позицию республики поддержали коллеги из Словакии.  

Экс-кандидат в президенты Тихановская накануне вечером вернулась в Литву.  

# Международная политика # Светлана Тихановская # Андрей Бабиш # Фотофакт

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