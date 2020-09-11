19 лет после трагедии. Жертв теракта в Нью-Йорке вспоминают во всём мире

Новости США. В США вспоминают жертв самого крупного в истории человечества теракта, который произошел 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента жуткой трагедии, разделившей жизнь всего мира на до и после, прошло 19 лет.

Боевики «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских лайнера и направили два из них в башни Всемирного торгового центра. Еще один самолет врезался в здание Пентагона. Четвертый упал в поле. Почти 3 тысячи погибших и около 6 тысяч раненных – атака коснулась граждан 92 государств. В числе жертв оказалась и наша соотечественница.

Сегодня, 11 сентября, ровно в 15 часов 46 минут по минскому времени США на минуту погрузится в молчание. У мемориала в Нью-Йорке включат аудиозапись, на которой члены семей погибших зачитывают их имена.