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19 лет после трагедии. Жертв теракта в Нью-Йорке вспоминают во всём мире

11 сентября 2020 11:30
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Новости США. В США вспоминают жертв самого крупного в истории человечества теракта, который произошел 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента жуткой трагедии, разделившей жизнь всего мира на до и после, прошло 19 лет.

19 лет после трагедии. Жертв теракта в Нью-Йорке вспоминают во всём мире -1

Боевики «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских лайнера и направили два из них в башни Всемирного торгового центра. Еще один самолет врезался в здание Пентагона. Четвертый упал в поле.

Почти 3 тысячи погибших и около 6 тысяч раненных – атака коснулась граждан 92 государств. В числе жертв оказалась и наша соотечественница.   

19 лет после трагедии. Жертв теракта в Нью-Йорке вспоминают во всём мире -4

19 лет после трагедии. Жертв теракта в Нью-Йорке вспоминают во всём мире -6

Сегодня, 11 сентября, ровно в 15 часов 46 минут по минскому времени США на минуту погрузится в молчание. У мемориала в Нью-Йорке включат аудиозапись, на которой члены семей погибших зачитывают их имена.  

19 лет после трагедии. Жертв теракта в Нью-Йорке вспоминают во всём мире -9

А на закате в небо устремятся два луча света, олицетворяющие разрушенные башни-близнецы. Их огни можно будет наблюдать по всему городу.

# Теракт в США # Фотофакт

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