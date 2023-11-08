Премьер-министр Португалии сообщил об отставке

Новости Португалии. В Португалии разгорелся крупный коррупционный скандал, жертвой которого стал премьер-министр страны. Антониу Кошта заявил, что подает в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шокирующее заявление прозвучало через несколько часов после того, как португальская полиция арестовала главу его администрации, еще несколько высокопоставленных чиновников и провела обыск в офисах правительства. Их подозревают в злоупотреблениях при выдаче разрешений на добычу полезных ископаемых и строительство крупных предприятий. Следствие не исключает, что в махинациях участвовал и премьер Португалии. Однако Антониу Кошта отвергает все обвинения в свой адрес.