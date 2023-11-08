Прямой эфир

Премьер-министр Португалии сообщил об отставке

08 ноября 2023 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Португалии. В Португалии разгорелся крупный коррупционный скандал, жертвой которого стал премьер-министр страны. Антониу Кошта заявил, что подает в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Португалии сообщил об отставке-1

Шокирующее заявление прозвучало через несколько часов после того, как португальская полиция арестовала главу его администрации, еще несколько высокопоставленных чиновников и провела обыск в офисах правительства. Их подозревают в злоупотреблениях при выдаче разрешений на добычу полезных ископаемых и строительство крупных предприятий. Следствие не исключает, что в махинациях участвовал и премьер Португалии. Однако Антониу Кошта отвергает все обвинения в свой адрес.

# Коррупция # Новости Португалии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЦАХАЛ атакует южную часть Газы, где находится мирное население
08 ноября 2023 10:39

ЦАХАЛ атакует южную часть Газы, где находится мирное население

Польские перевозчики перекрыли погранпункты с Украиной
08 ноября 2023 10:38

Польские перевозчики перекрыли погранпункты с Украиной

МИД Польши: Киев может не мечтать о вступлении в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни
08 ноября 2023 10:33

МИД Польши: Киев может не мечтать о вступлении в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни