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Польские перевозчики перекрыли погранпункты с Украиной

08 ноября 2023 10:38
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Новости Польши. Польские дальнобойщики перекрыли три погранпункта с Украиной. На эту отчаянную акцию они пошли в знак протеста против неравных условий труда с украинскими перевозчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские перевозчики перекрыли погранпункты с Украиной-1

Не подчиняясь европейским стандартам, те намерено снижают цены на услуги, вытесняя тем самым с рынка конкурентов. Дальнобойщики перехватывают заказы и перевозят грузы уже как внутри Польши, так и в третьи страны. Протестующие требуют отменить введенный ЕС транспортный безвиз для Украины.

Польские перевозчики перекрыли погранпункты с Украиной-4

Сейчас польские водители пропускают только один грузовик в час, за исключением транспорта с гуманитарной помощью, животными и скоропортящимися продуктами. Планируется, что блокада границы продлится до 3 декабря, но если власти не прислушаются к требованиям дальнобойщиков, то и дольше.

# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

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