Польские перевозчики перекрыли погранпункты с Украиной

Новости Польши. Польские дальнобойщики перекрыли три погранпункта с Украиной. На эту отчаянную акцию они пошли в знак протеста против неравных условий труда с украинскими перевозчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не подчиняясь европейским стандартам, те намерено снижают цены на услуги, вытесняя тем самым с рынка конкурентов. Дальнобойщики перехватывают заказы и перевозят грузы уже как внутри Польши, так и в третьи страны. Протестующие требуют отменить введенный ЕС транспортный безвиз для Украины.