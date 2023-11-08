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МИД Польши: Киев может не мечтать о вступлении в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни

08 ноября 2023 10:33
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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил что, Украина не вступит в Европейский союз, пока не решится вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, пишет РИА Новости.

Яблонский подчеркнул, что в начале Варшава и Киев должны решить разногласия между странами, а далее уже можно будет говорить о вступлении Украины в ЕС.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что полное примирение Польши и Украины может быть достигнуто лишь в том случае, если будет осуществлен поиск всех останков жертв массовых убийств, совершенных украинскими националистами в период с 1939 по 1945 г. на территориях проживания поляк.

# Международная политика # Павел Яблонский # Матеуш Моравецкий

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