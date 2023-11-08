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ЦАХАЛ атакует южную часть Газы, где находится мирное население

08 ноября 2023 10:39
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Израильская армия продолжает наносить удары по Газе. Сейчас самые ожесточенные бои она ведет в центре города. Обстрелы идут как с земли, так с воздуха и моря. Они уничтожают целые кварталы по всему анклаву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ атакует южную часть Газы, где находится мирное население-1

Причем южная часть сектора также подвергается бомбардировкам, несмотря на приказ Израиля населению эвакуироваться туда с севера. Но даже под обстрелами плохо оснащенные спасательные команды в секторе Газа изо всех сил пытаются вытащить выживших и пострадавших из-под завалов. Они используют то немногое топливо, которое у них еще есть, чтобы машины скорой помощи могли как можно быстрее добраться к месту происшествия, где им приходится вручную выкапывать выживших.

# Международная политика # Фотофакт

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