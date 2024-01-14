Премьер-министр Израиля: мы продолжаем войну до полной победы, пока не достигнем всех наших целей

Более 30 палестинцев убиты в секторе Газа после ударов израильской авиации. Среди погибших есть дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные заявляют об уничтожении командного пункта и штаба ХАМАС.

ЦАХАЛ продолжает продвигаться вглубь сектора, зачищая подземные туннели группировки. Обстреливается и город Хан-Юнис. Самолеты атакуют жилые здания, больницы и лагеря для беженцев. Правительство Израиля готово идти на любые действия для ликвидации боевиков, несмотря на мнение мировой общественности. Как известно, ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля, обвинив его в геноциде палестинского населения. Но власти ближневосточной страны отрицают все нападки и не намерены сворачивать свою операцию.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

Мы продолжаем войну до ее завершения – до полной победы, пока не достигнем всех наших целей: уничтожения ХАМАС, возвращения всех наших заложников и гарантии того, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу Израилю. Мы восстановим безопасность как на юге, так и на севере. Никто нас не остановит – ни Гаага, ни «Ось зла», ни кто-либо другой.