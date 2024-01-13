Агрессия США пугает даже союзников! Удары по Йемену – чего добивается Запад?

Напряженность в мире возрастает с каждым днем. Усилиями Вашингтона на Ближнем Востоке разгорается новый конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошедшей ночью США и Великобритания нанесли очередной удар по позициям хуситов в Йемене. На этот раз были атакованы их радиолокационные станции. О погибших среди мирного населения не сообщается. Продолжит тему Олег Степанюк.

Нападение, случайно или нет, было совершено в момент проведения заседание Совбеза ООН, созванного по инициативе России в связи с предыдущими ударами по Йемену. В Организации Объединенных Наций не отрицают, что происходящее ведет к дальнейшей напряженности ситуации в ближневосточном регионе. Российская сторона заявила, что удары по Йемену – грубое нарушение устава ООН. Небензя назвал удары западной коалиции в Йемене вооруженной агрессией. США отвергают все обвинения и доводы в преступности своих действий. Всю ответственность и вину за нападение они быстро переложили на хуситов. А разрушение страны оправдали необходимыми мерами для достижения безопасности судоходства.

Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН:

Целью этих ударов было подорвать и ослабить способность хуситов продолжать безрассудные нападения на суда и коммерческое судоходство в Красном море. Они были необходимы и соразмерны. Они соответствовали международному праву и осуществлению неотъемлемого права Соединенных Штатов на самооборону, как это отражено в Уставе ООН.

Ракетные удары по Йемену вызвали волну протестов и не только в арабском мире. Восстали жители США. Люди требуют прекратить бомбежки и избавить мирных жителей от новых страданий. Напомним, почти 10 лет в Йемене не прекращается гражданская война. Страна в глубоком кризисе. В поддержку Йемена на улицы выходят жители многих американских городов. Волна протестов нарастает с каждым днем и порой приобретает радикальные формы.

Удары по Йемену – очередная демонстрация силы США. Вашингтон по-прежнему претендуют на мировое господство. Так объясняют происходящее эксперты. Вместе с тем Байден поспешил оправдаться, назвав атаку ответом на угрозы безопасности транспортным судам в Красном море. На агрессию Запада, а поддержку США, кроме Великобритании, выразили еще несколько стран, резко отреагировали правительства многих стран. Метод грубой силы в достижении безопасности не работает.

Чжан Цзюнь, постоянный представитель КНР при ООН:

Прискорбно видеть, что некоторые страны открыто проводят военные операции против Йемена, нанося ущерб инфраструктуре и вызывая гибель мирных жителей, а также увеличивая риски для безопасности в водах Красного моря. Это не поможет защитить безопасность и свободу навигации коммерческих судов. Военные операции будут препятствовать политическому прогрессу в Йемене. Крайне маловероятно, что желаемые цели могут быть достигнуты с помощью таких военных мер.