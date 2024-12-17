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Опрос: 75% французов выступают против политики Макрона

17 декабря 2024 16:51
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Правительственный кризис нарастает и во Франции. Портфель премьер-министра всего за год переходил из рук в руки четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никак не найдется кандидат, который сможет удержать увесистый чемодан накопившихся в стране проблем. Сложившаяся ситуация играет совсем не на руку главе Пятой республики. Провальная внутренняя политика президента обвалила его рейтинг до критических показателей.

Опрос: 75% французов выступают против политики Макрона-2

Согласно результатам соцопросов, лишь четверть французов одобряют курс Елисейского дворца, в то время как остальные 75 % выступают против лидера страны. При этом практически каждый 9-й респондент высказался за реформирование институтов власти на фоне нестабильности в госаппарате. Правление Макрона аналитики часто отмечают как период перманентного кризиса. За 7 лет у власти политик довел Францию до масштабных экономических и социальных проблем. Крупные предприятия и концерны закрывают свои производства и выносят их за рубеж, а рабочие и фермеры устраивают массовые забастовки и митинги по всей стране.

# Эммануэль Макрон # Экономический кризис # франция

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