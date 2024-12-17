Опрос: 75% французов выступают против политики Макрона

Правительственный кризис нарастает и во Франции. Портфель премьер-министра всего за год переходил из рук в руки четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никак не найдется кандидат, который сможет удержать увесистый чемодан накопившихся в стране проблем. Сложившаяся ситуация играет совсем не на руку главе Пятой республики. Провальная внутренняя политика президента обвалила его рейтинг до критических показателей.

Согласно результатам соцопросов, лишь четверть французов одобряют курс Елисейского дворца, в то время как остальные 75 % выступают против лидера страны. При этом практически каждый 9-й респондент высказался за реформирование институтов власти на фоне нестабильности в госаппарате. Правление Макрона аналитики часто отмечают как период перманентного кризиса. За 7 лет у власти политик довел Францию до масштабных экономических и социальных проблем. Крупные предприятия и концерны закрывают свои производства и выносят их за рубеж, а рабочие и фермеры устраивают массовые забастовки и митинги по всей стране.