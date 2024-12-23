Премьер-министр Грузии пригрозил президенту уголовным делом

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе предостерегает президента Саломе Зурабишвили от назначения повторных парламентских выборов, предупреждая об уголовной ответственностью. Об этом пишет ТАСС.

В субботу Зурабишвили встречалась с представителями оппозиции и неправительственных организаций, чтобы обсудить возможные новые парламентские выборы, но в последнюю минуту отказалась от этой затеи. Кобахидзе отметил, что в Грузии парламентские выборы проводятся в трех случаях: повторные, очередные и внеочередные.