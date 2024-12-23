Трамп намерен встретиться с Путиным для переговоров о мире в Украине

На конференции в штате Аризона избранный на пост президента США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Путин выразил желание поговорить и провести встречу с Трампом. Трамп считает конфликт ужасным и утверждает, что при его президентстве его бы не случилось. В июне Путин выступил с мирными предложениями, включая предложение о прекращении огня и готовность к переговорам, при условии, что Киев откажется от намерения вступить в НАТО.