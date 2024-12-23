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Трамп намерен встретиться с Путиным для переговоров о мире в Украине

23 декабря 2024 07:32
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На конференции в штате Аризона избранный на пост президента США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп намерен встретиться с Путиным для переговоров о мире в Украине-1

Фото: pinterest

Ранее Путин выразил желание поговорить и провести встречу с Трампом. Трамп считает конфликт ужасным и утверждает, что при его президентстве его бы не случилось. В июне Путин выступил с мирными предложениями, включая предложение о прекращении огня и готовность к переговорам, при условии, что Киев откажется от намерения вступить в НАТО. 

# Дональд Трамп # Владимир Путин # Международная политика

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