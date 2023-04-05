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Премьер-министр Франции не смогла уговорить протестующих принять пенсионную реформу

05 апреля 2023 20:38
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Новости Франции. Во Франции решать вопросы силой, а именно с помощью водометов и дубинок, получается лучше, чем цивилизованным путем. Переговоры по пенсионной реформе провалились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Франции не смогла уговорить протестующих принять пенсионную реформу-1

5 апреля премьер-министр страны Элизабет Борн общалась с представителями профсоюзов. Но договориться сторонам не удалось. Борн настаивала на внесении изменений в законодательство, а активисты требовали реформу отозвать. В результате встреча оказалась провальной, заявили в профсоюзе, так что за стол переговоров в ближайшем будущем демонстранты садиться не намерены. Неудовлетворенные результатом общения с премьером, протестующие забрались на триумфальную арку в знак протеста против повышения пенсионного возраста в стране.

# Акции протеста # Элизабет Борн # Новости Франции # Фотофакт

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