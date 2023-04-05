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После Пасхи Варшаве придётся выкупать зерно за госсредства

05 апреля 2023 20:37
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Новости Польши. Варшава не справляется с наплывом украинского зерна. Министр сельского хозяйства Польши подал в отставку. Ковальчик не смог выполнить требования аграриев, указанные в соглашении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После Пасхи Варшаве придётся выкупать зерно за госсредства-1

Напомним, 31 марта Польша совместно с рядом стран обратилась в Еврокомиссию с просьбой отменить беспошлинный ввоз зерна. Однако комиссия проект продлила до 5 июня 2024 года. Теперь Варшаве придется выкупать зерно за государственные средства, заявил уже бывший министр сельского хозяйства Польши. Процедура начнется сразу после пасхальных праздников, рассказал Ковальчик. Также в стране разрешат возводить зернохранилища без получения разрешения на строительство.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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