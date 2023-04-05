США затягивают поставки военной техники Украине. В чём причина?

Новости США. США затягивают поставки оружия и техники Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под вопросом отправка Киеву истребителей F-16, заявили в Пентагоне. По мнению представителия Кристофера Грейди, сейчас это слишком затратно и нецелесообразно.

Изыскать средства на поставку истребителей пока сложно, поэтому к этому вопросу в Штатах планируют вернуться позже. Но случится ли это в принципе – вопрос открытый. На фоне двусмысленных заявлений Пентагона о неокупаемости инвестиций поставка такой дорогостоящей техники может откладываться еще долго.