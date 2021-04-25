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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку

25 апреля 2021 11:32
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Новости Армении. Премьер-министр Армении Пашинян 25 апреля подал в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сделано для проведения в стране досрочных парламентских выборов, которые назначены на 20 июня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку-1

Пока же политик продолжит исполнять свои обязанности и будет в полном объеме осуществлять полномочия главы правительства. Пашинян уже заявил, что будет кандидатом на пост главы армянского Кабмина от партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах.

# Международная политика # Никол Пашинян # Фотофакт

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