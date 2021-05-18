Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль вновь обстреляли с территории Ливана

К ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на снижение интенсивности ракетных обстрелов, обстановка в регионе остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За вечер и ночь с 17 на 18 мая из сектора Газа было выпущено около 90 ракет. Второй раз с начала эскалации конфликта в регионе еврейское государство подверглось обстрелу с территории Ливана. Оттуда ракеты выпустили члены палестинских движений. Ни один из шести авиаударов не достиг цели.