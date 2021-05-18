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Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль вновь обстреляли с территории Ливана

18 мая 2021 08:40
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К ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на снижение интенсивности ракетных обстрелов, обстановка в регионе остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль вновь обстреляли с территории Ливана-1

За вечер и ночь с 17 на 18 мая из сектора Газа было выпущено около 90 ракет. Второй раз с начала эскалации конфликта в регионе еврейское государство подверглось обстрелу с территории Ливана. Оттуда ракеты выпустили члены палестинских движений. Ни один из шести авиаударов не достиг цели.

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль вновь обстреляли с территории Ливана-4

Однако ответная реакция была незамедлительной. Израиль 20-ю ракетами ударил по югу Ливана. Миротворцы ООН направили к границе дополнительные силы.

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль вновь обстреляли с территории Ливана-7

Международное сообщество продолжает призывать стороны к прекращению боевых действий. 18 мая состоится экстренная онлайн-встреча Совета ЕС. А 20 мая палестино-израильский конфликт обсудят на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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