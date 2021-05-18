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Израиль временно откроет один из контрольно-пропускных пунктов

18 мая 2021 11:20
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К ситуации на Ближнем Востоке. Обстановка в регионе остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшие вечер и ночь 17 мая из сектора Газа было выпущено около 90 ракет.

Израиль временно откроет один из контрольно-пропускных пунктов-1

В ответ израильские истребители сбросили 110 управляемых снарядов. Атакованы десятки военных объектов ХАМАС. В результате обстрелов разрушена также главная в палестинском анклаве лаборатория, в которой проводили тесты на COVID-19. Ожидается, что 18 мая еврейское государство временно откроет один из контрольно-пропускных пунктов для доставки газа, продовольствия и медикаментов Ближневосточному агентству ООН.

Израиль временно откроет один из контрольно-пропускных пунктов-4

Международное сообщество продолжает призывать стороны к прекращению боевых действий. 18 мая состоится экстренная онлайн-встреча Совета ЕС. А 20 мая палестино-израильский конфликт обсудят на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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