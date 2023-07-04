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Премьер Индии приветствует намерение Беларуси вступить в ШОС

04 июля 2023 09:00
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Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества происходит во вторник, 4 июля, в формате в режиме видеоконференции с участием Президента Беларуси, пишет СБ Беларусь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывший заседание, приветствовал подписание меморандума о намерении Беларуси присоединиться к ШОС. 

Он отметил, что ШОС является важной платформой для мира и развития в Евразийском регионе. Моди подчеркнул, что организация объединяет 40% населения мира и треть мировой экономики, поэтому ответственность за взаимопонимание и решение вопросов лежит на их плечах. Он также призвал к сотрудничеству и координации для повышения благосостояния народов.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Нарендра Моди

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