Пять украинских БПЛА атаковали Москву и Московскую область

Украина попыталась атаковать объекты в Москве и Московской области с помощью пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Четыре были уничтожены системами ПВО РФ в Подмосковье. Еще один дрон был подавлен с применением средств радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе. В итоге этой атаки пострадавших нет, никаких разрушений зафиксировано не было.

Ранее мэр столицы России Сергей Собянин заявлял об атаке украинских беспилотников на Московскую область. По сообщению экстренных служб, два БПЛА были сбиты в окрестностях деревни Кривошеево, еще два – в районе деревни Валуево, один был выведен из строя в районе Кубинки. В аэропорту Внуково были временно введены ограничения на прилет и вылет самолетов, но они уже сняты.