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Латвия с 4 июля частично возобновит выдачу виз россиянам

04 июля 2023 08:23
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Латвия вновь начинает принимать визовые заявления от граждан России, которые имеют родственников в Евросоюзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел страны.

По данным ведомства, после анализа текущей ситуации с точки зрения безопасности и консультаций с соседними странами и партнерами региона, Министерство иностранных дел Латвии возобновит прием заявлений на визы для граждан России в дипломатических и консульских представительствах Республики за рубежом с 4 июля. 

Визы будут доступны близким родственникам граждан и неграждан Латвии, членам семей граждан Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также лицам, подающим документы по гуманитарным соображениям.

Отмечается, что заявка на получение визы будет рассматриваться отдельно. Претендент должен будет предъявлять документы, подтверждающие соответствие одной из этих исключительных категорий.

# Визы

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