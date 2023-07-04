Зеленский приказал выразить протест послу Грузии и предложил ему покинуть страну из-за Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы МИД страны выразил протест послу Грузии в связи с развитием ситуации вокруг Михаила Саакашвили и предложил ему покинуть страну для переговоров с Тбилиси, сообщает РИА Новости. Заявление было сделано в Telegram-канале президента.

Ранее экс-президент Грузии принимал участие в заседании Тбилисского городского суда по видеоконференции и обратился к властям с просьбой принести извинения за причиненные ему страдания. Напомним, что Саакашвили был отстранен от должности главы Одесской области после непродолжительного президентства Петра Порошенко.

В 2017 году он был лишен украинского гражданства, но впоследствии его восстановил Владимир Зеленский. В октябре 2021 года он был арестован в Грузии и признан виновным в смерти банкира, нанесении побоев депутату, разгоне митинга оппозиции и других преступлениях, которые сейчас рассматриваются в суде.