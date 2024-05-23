Запад продолжает оказывать давление на Украину. США не только разжигают новые конфликты, но и подогревают интерес к старым. Вашингтон намерен предоставить Киеву новый пакет помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем оружие почти на 300 миллионов долларов. Уже завтра, 24 мая, официально станет известно, что именно передадут ВСУ. Однако уже сегодня зарубежные издания со ссылкой на свои источники сообщают: Киев примет снаряды к реактивной системе залпового огня HIMARS и различные боеприпасы.

Отметим, что нынешний пакет помощи не самый крупный в истории взаимоотношений Киева и Вашингтона. Помощник главы США по национальной безопасности и вовсе назвал его скромным. Такие заявления вновь подтверждают усталость от украинского конфликта на Западе. Тем не менее отказаться от него США не готовы. Они продолжат спонсировать киевский режим, чтобы заработать. Американский военно-промышленный комплекс улучшил свои показатели благодаря конфликту в Украине, а рост числа заказов упрочил финансовое состояние отрасли.