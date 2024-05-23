Учителя и воспитатели вышли на забастовку в Германии

В Германии продолжается противостояние властей и протестующих. Митинги в ФРГ – дело обычное. На этот раз свои претензии с улиц решили высказать представители сферы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе недовольных – учителя, воспитатели, соцпедагоги и психологи. Всего акция собрала около 2,5 тысячи участников. Из-за отсутствия специалистов на рабочих местах в ряде школ пришлось отменить занятия. Главное требование демонстрантов – сократить количество учеников в классах. Детей стало больше, в том числе из-за прибывающих мигрантов. Нагрузка возросла, а вот зарплаты за ней не успевают. Переполненные школы не могут обеспечить высокое качество образования. При этом количество педагогов неизменно снижается. Коллеги в возрасте уходят на пенсию, а смена им приходит неохотно. Условия труда и низкая его оплата совсем не привлекают молодое поколение.