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Учителя и воспитатели вышли на забастовку в Германии

23 мая 2024 16:55
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В Германии продолжается противостояние властей и протестующих. Митинги в ФРГ – дело обычное. На этот раз свои претензии с улиц решили высказать представители сферы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учителя и воспитатели вышли на забастовку в Германии-1

В числе недовольных – учителя, воспитатели, соцпедагоги и психологи. Всего акция собрала около 2,5 тысячи участников. Из-за отсутствия специалистов на рабочих местах в ряде школ пришлось отменить занятия. Главное требование демонстрантов – сократить количество учеников в классах. Детей стало больше, в том числе из-за прибывающих мигрантов. Нагрузка возросла, а вот зарплаты за ней не успевают. Переполненные школы не могут обеспечить высокое качество образования. При этом количество педагогов неизменно снижается. Коллеги в возрасте уходят на пенсию, а смена им приходит неохотно. Условия труда и низкая его оплата совсем не привлекают молодое поколение.

# Акции протеста # Новости Германии

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