Французы считают, что страна не готова к Олимпиаде

Социальное исследование показало, что, по мнению французов, страна не сможет принять предстоящие Игры на высоком уровне. Сроки сдачи объектов регулярно сдвигаются, вопросы с транспортной системой столицы тоже не решены. Хотя о первых проблемах парижские власти заявили еще год назад. С тех пор кардинально ничего не изменилось. Гостей на Олимпиаде ожидается немало, а в мэрии заявляют, что инфраструктура к их приезду не готова. Но вместо того чтобы заниматься поиском решений, в правительстве инициируют социальные чистки. Речь о выселении мигрантов за черту города. Но если от незваных гостей Парижу еще удастся избавиться, то вот клопов так просто не выселить. Больше года с ними идет война, в которой пока побеждают насекомые.