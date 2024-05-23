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Французы считают, что страна не готова к Олимпиаде

23 мая 2024 16:53
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Франция не готова к Олимпиаде. Об этом заявили местные жители, для которых старты скорее обуза, чем радостное событие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы считают, что страна не готова к Олимпиаде-1

Социальное исследование показало, что, по мнению французов, страна не сможет принять предстоящие Игры на высоком уровне. Сроки сдачи объектов регулярно сдвигаются, вопросы с транспортной системой столицы тоже не решены. Хотя о первых проблемах парижские власти заявили еще год назад. С тех пор кардинально ничего не изменилось. Гостей на Олимпиаде ожидается немало, а в мэрии заявляют, что инфраструктура к их приезду не готова. Но вместо того чтобы заниматься поиском решений, в правительстве инициируют социальные чистки. Речь о выселении мигрантов за черту города. Но если от незваных гостей Парижу еще удастся избавиться, то вот клопов так просто не выселить. Больше года с ними идет война, в которой пока побеждают насекомые.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции

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