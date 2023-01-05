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Премьер Британии решил одним махом избавить Королевство от экономических проблем. Вот что он предложил

05 января 2023 21:05
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Новости Великобритании. Премьер Британии решил одним махом избавить Королевство от экономических проблем и связанной с этим социальной напряженностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во-первых, он решил победить инфляцию. Риши Сунак пообещал снизить ее уровень в два раза.

Премьер Британии решил одним махом избавить Королевство от экономических проблем. Вот что он предложил-1

Сейчас этот показатель впервые за 40 лет приблизился к 11 %. Но премьер не озвучил самого главного – как он собирается это сделать. Программа борьбы с этой проблемой оказалась тайной. Постоянное подорожание практически всего уже давно мучает британцев. Они очень ждут, когда, кроме цен, в стране начнет расти еще и уровень жизни. Но как долго ждать снижения инфляции, премьер тоже не сказал. А всех, кто решил требовать от правительства улучшить ситуацию уже сейчас, предложил лишать работы.

Премьер Британии решил одним махом избавить Королевство от экономических проблем. Вот что он предложил-4

Для того чтобы покончить с волной забастовок, глава кабмина хочет разрешить работодателям увольнять всех, кто участвует в стачке. Вот только профсоюзы готовы оспорить такое решение в суде. И не исключено, что это выльется в новую и мощную волну национальных акций протеста.

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# Международная политика # Риши Сунак # Новости Великобритании # Фотофакт

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