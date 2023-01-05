Премьер Британии решил одним махом избавить Королевство от экономических проблем. Вот что он предложил

Сейчас этот показатель впервые за 40 лет приблизился к 11 %. Но премьер не озвучил самого главного – как он собирается это сделать. Программа борьбы с этой проблемой оказалась тайной. Постоянное подорожание практически всего уже давно мучает британцев. Они очень ждут, когда, кроме цен, в стране начнет расти еще и уровень жизни. Но как долго ждать снижения инфляции, премьер тоже не сказал. А всех, кто решил требовать от правительства улучшить ситуацию уже сейчас, предложил лишать работы.