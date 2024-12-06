В Сеуле прошла масштабная акция протеста с требованием отставки президента

Страну буквально захлестнула волна протестов. Самая масштабная акция прошла этой ночью в Сеуле. Несколько тысяч человек собрались у здания парламента, требуя немедленной отставки главы государства. Южнокорейского лидера обвиняют в развязывании войны с КНДР, а также в создании угроз демократии. Стоит отметить, что рейтинг президента падает с каждым днем. Согласно данным последнего опроса, уровень поддержки граждан опустился до 13 %. Такого негативного отношения к главе государства не было за всю историю страны. Вероятнее всего, Юн Сок Ель будет отстранен от власти. Южнокорейская оппозиция уже передала в парламент предложение об импичменте президента. Как сообщается, голосование по этому вопросу состоится 7 декабря.