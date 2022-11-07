Представьте, что Европа полностью отказалась от российской нефти. Какая сторона пострадает больше?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте смоделируем ситуацию. Европа полностью отказалась от российской нефти, понимая, что в реальности можно найти всевозможные методы, чтобы она все-таки туда попала. Но, как говорят физики, давайте представим идеальный вакуум. Российской нефти больше нет в Европейском союзе. Кто в экономическом плане потеряет больше – Европа или Российская Федерация?
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:
Как мы видим по нефти и углю, здесь ситуация получше, чем с газом. Просто перевозить легко. Загрузил в танкер, отправил на другие рынки. С 5 декабря 2022 года будет действительно введено эмбарго, запрет на поставку российской нефти в страны Евросоюза морским транспортом. По нефтепроводу все еще можно будет поставлять, морским – уже нет. И здесь мы просто меняемся рынками сбыта. Наша нефть уже сейчас уходит на азиатские рынки. Если раньше мы поставляли в Европу 2-2,5 миллиона баррелей в сутки, то сейчас уже меньше 1 миллиона баррелей. Мы уходим на азиатские рынки – в Индию, Китай, Турцию, Юго-Восточную Азию. А те, кто были на тех рынках, – ближневосточные производители, африканские – переходят в Европу.
Да, нам сейчас приходится давать скидку на каждый баррель нашей нефти (около 20 долларов на баррель). И это недополученная выгода, но в целом мы поторгуем по 70 долларов за баррель. У нас бюджет на следующий год сверстан с такой же суммой. А вот европейцам приходится доплачивать, по сути, за нефть, потому что транспортное плечо больше, это менее экономически эффективно, поэтому к ним приходит нефть в достаточных объемах. Но приходится, во-первых, платить больше за доставку. Во-вторых, за то, чтобы получить нужный сорт. Ведь каждый нефтеперерабатывающий завод заточен под конкретные характеристики нефти Urals. Соответственно, нужно перемешивать разные сорта, чтобы получилось что-то похожее на Urals, а это дополнительные издержки. И в итоге за все это платят европейские потребители.
Надежда Сасс:
Татьяна Геннадьевна, насколько болезненной будет потеря европейского рынка для Российской Федерации? Хочу и от вас услышать. С другой стороны, сможет ли его заменить азиатскими потребителями? Как вы считаете?
Татьяна Зорина, заведующая сектором экономики Института энергетики НАН Беларуси, доктор экономических наук:
Конечно же, для России будут не то чтобы большие потери. Потери, безусловно, будут, потому что это традиционные потребители, отработанные системы поставки нефти. Переключение на других потребителей требует дополнительных усилий. И наличие скидок, о которых только что говорилось. Также и то, что Европейский союз, конечно же, будет терять значительно больше. Для России вектор восточного региона является более привлекательным, на мой взгляд, потому что рост населения, который происходит, достаточно устойчиво работающие экономики Китая, Индии будут требовать ровных динамичных поставок. В то время как потребление топливно-энергетических ресурсов на территории Европейского союза снизилось в течение последних лет. Это было обусловлено как ковидом, в постковидный период началось восстановление функционирования экономической системы Евросоюза. И теперь оно опять, в связи с новыми политическими реалиями, в которые вовлечен Евросоюз, опять спрос не является постоянным. Он постоянен, но неравномерен. В связи с этим Россия находится в более выгодных условиях, чем ЕС. А если говорить о том вакууме Европейского союза, нужно не забывать, что Америка с удовольствием обеспечит им поставки своих нефти и газа. Но нужно не забывать два факта: себестоимость добычи и производства американских нефти и газа выше, чем российских; и второе – в последние несколько лет США утратили свою энергетическую независимость и сами импортируют нефть и газ.
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