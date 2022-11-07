Представьте, что Европа полностью отказалась от российской нефти. Какая сторона пострадает больше?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Давайте смоделируем ситуацию. Европа полностью отказалась от российской нефти, понимая, что в реальности можно найти всевозможные методы, чтобы она все-таки туда попала. Но, как говорят физики, давайте представим идеальный вакуум. Российской нефти больше нет в Европейском союзе. Кто в экономическом плане потеряет больше – Европа или Российская Федерация?

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:

Как мы видим по нефти и углю, здесь ситуация получше, чем с газом. Просто перевозить легко. Загрузил в танкер, отправил на другие рынки. С 5 декабря 2022 года будет действительно введено эмбарго, запрет на поставку российской нефти в страны Евросоюза морским транспортом. По нефтепроводу все еще можно будет поставлять, морским – уже нет. И здесь мы просто меняемся рынками сбыта. Наша нефть уже сейчас уходит на азиатские рынки. Если раньше мы поставляли в Европу 2-2,5 миллиона баррелей в сутки, то сейчас уже меньше 1 миллиона баррелей. Мы уходим на азиатские рынки – в Индию, Китай, Турцию, Юго-Восточную Азию. А те, кто были на тех рынках, – ближневосточные производители, африканские – переходят в Европу. Да, нам сейчас приходится давать скидку на каждый баррель нашей нефти (около 20 долларов на баррель). И это недополученная выгода, но в целом мы поторгуем по 70 долларов за баррель. У нас бюджет на следующий год сверстан с такой же суммой. А вот европейцам приходится доплачивать, по сути, за нефть, потому что транспортное плечо больше, это менее экономически эффективно, поэтому к ним приходит нефть в достаточных объемах. Но приходится, во-первых, платить больше за доставку. Во-вторых, за то, чтобы получить нужный сорт. Ведь каждый нефтеперерабатывающий завод заточен под конкретные характеристики нефти Urals. Соответственно, нужно перемешивать разные сорта, чтобы получилось что-то похожее на Urals, а это дополнительные издержки. И в итоге за все это платят европейские потребители. Надежда Сасс:

Татьяна Геннадьевна, насколько болезненной будет потеря европейского рынка для Российской Федерации? Хочу и от вас услышать. С другой стороны, сможет ли его заменить азиатскими потребителями? Как вы считаете?