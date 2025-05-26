Дебаты с ароматом скандала. Накануне в польской столице состоялся настоящий баттл за звание лидера нации. Два претендента на президентский пост сорвали горло, пытаясь доказать, кто же сумел привлечь больше сторонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, во второй тур голосования, который состоится уже через неделю, вышли оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Вместе они не набрали даже 70 % голосов избирателей – рекордно низкий показатель для Польши, как, к слову, и явка на эти выборы.

И тем не менее цифры на акциях поддержки кандидатов оказались весьма впечатляющими. Митинг Рафала Тшасковского собрал внушительные 140 тысяч человек, тогда как его соперник, Кароль Навроцкий, смог мобилизовать лишь около 50 тысяч. Однако не вся массовость сторонников Тшасковского была искренней. Польские СМИ раскрыли, что многотысячная толпа состояла из проплаченных бюджетников. К слову, пришел поддержать своего проевропейского коллегу и новоиспеченный президент Румынии. Как бы то ни было, польский народ, который сейчас стоит перед весьма тяжелым выбором, уже не стремится поднимать флаг ЕС в небо.

Польша не изменится, если Тшасковский станет президентом. Она просто не сможет освободиться от иностранного влияния, от влияния наших немецких и французских соседей. Нас уже продают, а что будет, когда сюда свезут всех мигрантов и оружие. Тогда и аукнется европейская демократия, которая уже сделала Румынию рабом политических игр. Однако громче всех продолжает кричать премьер-министр Дональд Туск. Так, накануне он заявил, что в случае победы оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого на президентских выборах страну может ждать гражданская война. Обеспокоенность политика напрямую связана с результатами недавнего опроса, согласно которому рейтинги гражданской поддержки Тшасковского и Навроцкого сравнялись.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Необходимо наладить связь между президентом и правительством, которой сейчас нет и не будет, если Навроцкий выиграет. Мы смогли победить в октябре 2023 года, когда формировалась наша правящая коалиция. Однако сейчас ставки очень высоки. Я требую мобилизации электората в пользу Рафала Тшасковского. В противном случае войны не избежать.