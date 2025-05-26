Трамп: исходящее из рта Зеленского создает проблемы Украине

Американский лидер США Дональд Трамп подверг критике риторику президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что его высказывания создают проблемы и наносят вред его стране. Об этом пишет РИА Новости.

«Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать», – указал Трамп.

Он отметил, что Зеленскому следует сменить тон. Трамп назвал действия России в Украине «беспричинными» и высказал мнение, что желание РФ полного захвата и было, то это могло бы привести к распаду самой России.