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Трамп: исходящее из рта Зеленского создает проблемы Украине

26 мая 2025 13:56
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Трамп: исходящее из рта Зеленского создает проблемы Украине-0

Американский лидер США Дональд Трамп подверг критике риторику президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что его высказывания создают проблемы и наносят вред его стране. Об этом пишет РИА Новости.

«Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать», – указал Трамп.

Он отметил, что Зеленскому следует сменить тон. Трамп назвал действия России в Украине «беспричинными» и высказал мнение, что желание РФ полного захвата и было, то это могло бы привести к распаду самой России.

Фото: pixabay

# Международная политика

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