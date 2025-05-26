С большого скандала начался визит президента Франции во Вьетнам. Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит. Инцидент попал в объективы камер, когда охранник, как по заказу, распахнул двери президентского самолета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всем встречающим высокого гостя официальным лицам Вьетнама и журналистам предстала картина, как рука первой леди оказалась на лице президента Франции. Макрон попытался сделать вид, что ничего не произошло, и даже приветственно помахал всем рукой. Во время спуска по трапу он попытался элегантно предложить жене помощь, но она ее не приняла и спустилась самостоятельно. Елисейский дворец подтвердил подлинность видео. Мол, это была незначительная ссора между супругами. Там сочли произошедшее незначительным поводом, чтобы «дать пищу для размышлений сторонникам теории заговора».