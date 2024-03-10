Ну и судя по всему на этом громкие отставки на Западе не закончатся. На неделе свой пост покинула Виктория Нуланд, третий по рангу американский дипломат, которая работала в Госдепе более 35 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Взлетом ее карьеры стала работа в Киеве во время евромайдана, где та координировала действия оппозиции и встречалась на улице с протестным активом. Печеньки и чай от американского посольства стали символом госпереворота, когда суверенитет сдали фактически за коврижки.

Причиной ухода Нуланд мог стать как внешнеполитический курс по Украине, который вылился в провал контрнаступа и кризис западной коалиции, так и смена приоритетов США. По некоторой информации, именно Нуланд лоббировала взрывы газопроводов, а также выделение американской военной помощи после начала СВО. Но если взрыв Северных потоков прошел удачно и разрушил европейский рынок газа, то контрнаступ результатов не показал.