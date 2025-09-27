В Мадриде +27, а в Москве +10 – какой будет погода в Европе

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +18 градусов. В Вене +17, пройдет дождь, в Риме ожидается +23. Также не обойдется без осадков, возможна гроза.
В Мадриде +27, в испанской столице переменная облачность без существенных осадков. В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +18. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +20. 26 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +17 в дневные часы, без осадков. В Вильнюсе +15, облачно с прояснениями. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +16. В Киеве +12, облачно с дождем. В Москве +10.