В Мадриде +27, а в Москве +10 – какой будет погода в Европе

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В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +18 градусов. В Вене +17, пройдет дождь, в Риме ожидается +23. Также не обойдется без осадков, возможна гроза.

В Мадриде +27, в испанской столице переменная облачность без существенных осадков. В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +18. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +20. 26 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.