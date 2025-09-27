Прямой эфир

В Мадриде +27, а в Москве +10 – какой будет погода в Европе

27 сентября 2025 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!

В Мадриде +27, а в Москве +10 – какой будет погода в Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +18 градусов. В Вене +17, пройдет дождь, в Риме ожидается +23. Также не обойдется без осадков, возможна гроза.

В Мадриде +27, а в Москве +10 – какой будет погода в Европе-4

В Мадриде +27, в испанской столице переменная облачность без существенных осадков. В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +18. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +20. 26 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.

В Мадриде +27, а в Москве +10 – какой будет погода в Европе-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +17 в дневные часы, без осадков. В Вильнюсе +15, облачно с прояснениями. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +16. В Киеве +12, облачно с дождем. В Москве +10.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Шеремет назвал действия Киева кощунством и террором ЕС
27 сентября 2025 11:08

Шеремет назвал действия Киева кощунством и террором ЕС

Мерц: ФРГ больше не живёт в условиях мира
27 сентября 2025 10:36

Мерц: ФРГ больше не живёт в условиях мира

Сийярто: МИД Украины разочарован, так как не смог втянуть Венгрию в войну с Россией
27 сентября 2025 10:20

Сийярто: МИД Украины разочарован, так как не смог втянуть Венгрию в войну с Россией