Прямой эфир

Православные отмечают Рождество в Вифлееме. Это первое масштабное религиозное мероприятие за последние два года

07 января 2023 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сотни православных паломников встречают Рождество в Вифлееме. Ночное богослужение возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Православные собрались на Ясельной площади и в храме Рождества Христова. Согласно преданию, она построена на месте рождения Иисуса Христа.

Православные отмечают Рождество в Вифлееме. Это первое масштабное религиозное мероприятие за последние два года-1

Рождественские торжества в Вифлееме начались еще днем. Здесь состоялся парад палестинских скаутов, которые подошли к базилике Рождества Христова с барабанами и волынками, исполняя традиционную музыку. Также днем прошел Крестный ход.

«Ощущаем единство со всем православным миром». Президент Беларуси поздравил верующих с Рождеством Христовым.

Празднование Рождества в Вифлееме в 2023-м – первое масштабное религиозное мероприятие за последние два года. Такой длительный перерыв был вызван пандемией коронавируса. По предварительным данным, Вифлеем посетили не меньше 120 тысяч паломников.

Православные отмечают Рождество в Вифлееме. Это первое масштабное религиозное мероприятие за последние два года-4

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Рождество # Феофил III # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Германия поставит Украине около 40 БМП Marder
06 января 2023 18:54

Германия поставит Украине около 40 БМП Marder

США в Эстонии развёртывают системы HIMARS
06 января 2023 18:52

США в Эстонии развёртывают системы HIMARS

Принц Гарри употреблял наркотики, когда был школьником
06 января 2023 18:51

Принц Гарри употреблял наркотики, когда был школьником