Православные отмечают Рождество в Вифлееме. Это первое масштабное религиозное мероприятие за последние два года

Сотни православных паломников встречают Рождество в Вифлееме. Ночное богослужение возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Православные собрались на Ясельной площади и в храме Рождества Христова. Согласно преданию, она построена на месте рождения Иисуса Христа.

Рождественские торжества в Вифлееме начались еще днем. Здесь состоялся парад палестинских скаутов, которые подошли к базилике Рождества Христова с барабанами и волынками, исполняя традиционную музыку. Также днем прошел Крестный ход.

«Ощущаем единство со всем православным миром». Президент Беларуси поздравил верующих с Рождеством Христовым.

Празднование Рождества в Вифлееме в 2023-м – первое масштабное религиозное мероприятие за последние два года. Такой длительный перерыв был вызван пандемией коронавируса. По предварительным данным, Вифлеем посетили не меньше 120 тысяч паломников.