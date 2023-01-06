США в Эстонии развёртывают системы HIMARS

НАТО продолжает наращивать военное присутствие на востоке. На это раз в Эстонии США развертывают системы HIMARS. Артиллерийские реактивные системы разместят в прибалтийской республике вместе с пехотной ротой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил министр обороны Эстонии, благодаря дальности действия, мобильности и летальности HIMARS призваны увеличить оборонительные возможности не только самой страны, но и всего альянса. А по мнению США, «почти постоянное» присутствие американских войск в Эстонии является частью «обязательства по укреплению коллективной обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО».