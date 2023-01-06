США в Эстонии развёртывают системы HIMARS
НАТО продолжает наращивать военное присутствие на востоке. На это раз в Эстонии США развертывают системы HIMARS. Артиллерийские реактивные системы разместят в прибалтийской республике вместе с пехотной ротой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявил министр обороны Эстонии, благодаря дальности действия, мобильности и летальности HIMARS призваны увеличить оборонительные возможности не только самой страны, но и всего альянса. А по мнению США, «почти постоянное» присутствие американских войск в Эстонии является частью «обязательства по укреплению коллективной обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО».
Отметим, правительство прибалтийской республики закупило шесть систем еще в 2022 году. Их ориентировочная стоимость оценивается в 500 миллионов долларов. Ожидается, что поставки начнутся примерно в конце 2024 года.
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