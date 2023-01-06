Принц Гарри употреблял наркотики, когда был школьником

Новости Великобритании. В королевской семье разгорелся новый скандал. Мемуары принца Гарри уже успели наделать шуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные СМИ опубликовали некоторые отрывки книги. Самые сенсационные моменты связаны с обвинениями в адрес членов королевской семьи. Так, сам Гарри употреблял наркотики будучи школьником и прямо в стенах учебного заведения. В мемуарах также описывается сцена с рукоприкладством принца Уильяма. Во время одной из ссор Уильям схватил Гарри за воротник и повалил на пол. Конфликт связан с Меган Маркл. Уильям назвал ее трудной, грубой и неприятной.

В книге описано еще множество личных подробностей, начиная интимной жизнью Гарри и заканчивая его службой в Афганистане и убийством десятка талибов. Название книги «Запасной» также неслучайно. Как утверждает принц Гарри, оно имеет глубокий смысл. Это слово якобы произнес его отец, как только он родился. На английском языке мемуары должны выйти 10 января.