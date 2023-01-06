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Принц Гарри употреблял наркотики, когда был школьником

06 января 2023 18:51
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Новости Великобритании. В королевской семье разгорелся новый скандал. Мемуары принца Гарри уже успели наделать шуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принц Гарри употреблял наркотики, когда был школьником-1

Местные СМИ опубликовали некоторые отрывки книги. Самые сенсационные моменты связаны с обвинениями в адрес членов королевской семьи. Так, сам Гарри употреблял наркотики будучи школьником и прямо в стенах учебного заведения. В мемуарах также описывается сцена с рукоприкладством принца Уильяма. Во время одной из ссор Уильям схватил Гарри за воротник и повалил на пол. Конфликт связан с Меган Маркл. Уильям назвал ее трудной, грубой и неприятной.

Принц Гарри употреблял наркотики, когда был школьником-4

В книге описано еще множество личных подробностей, начиная интимной жизнью Гарри и заканчивая его службой в Афганистане и убийством десятка талибов. Название книги «Запасной» также неслучайно. Как утверждает принц Гарри, оно имеет глубокий смысл. Это слово якобы произнес его отец, как только он родился. На английском языке мемуары должны выйти 10 января.

Принц Гарри употреблял наркотики, когда был школьником-7

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# Королевская семья # Меган Маркл # принц Генри # принц Уильям # Новости Великобритании # Фотофакт

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