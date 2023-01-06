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Германия поставит Украине около 40 БМП Marder

06 января 2023 18:54
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Германия намерена продолжать поставки оружия и военной техники в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие месяцы ФРГ направит киевскому режиму батальон из около 40 боевых машин пехоты «Мардер». Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства.

Германия поставит Украине около 40 БМП Marder-1

Перед отправкой украинских военных научат пользоваться немецкой БМП. Учения пройдут в Германии и продлятся около восьми недель. Кроме того, по словам официального представителя немецкого правительства, в первом квартале 2023 года Украина также получит зенитно-ракетный комплекс Patriot из собственных армейских запасов Бундесвера. Отметим, ранее о намерении поставить Киеву легкие бронированные машины заявила и Франция.

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# Международная политика # Фотофакт

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