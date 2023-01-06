Германия поставит Украине около 40 БМП Marder

Германия намерена продолжать поставки оружия и военной техники в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие месяцы ФРГ направит киевскому режиму батальон из около 40 боевых машин пехоты «Мардер». Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства.

Перед отправкой украинских военных научат пользоваться немецкой БМП. Учения пройдут в Германии и продлятся около восьми недель. Кроме того, по словам официального представителя немецкого правительства, в первом квартале 2023 года Украина также получит зенитно-ракетный комплекс Patriot из собственных армейских запасов Бундесвера. Отметим, ранее о намерении поставить Киеву легкие бронированные машины заявила и Франция.